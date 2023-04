Zazzaroni su Lukaku: “Come si può punire chi si sente dare della scimmia?”

Oggi il giudice sportivo si pronuncerà su quanto accaduto nel finale di Juventus-Inter. Sembra inevitabile, da regolamento, una giornata di squalifica per Romelu Lukaku, ma sarebbe in ogni caso un clamoroso autogol. Lo sottolinea Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale di oggi per il Corriere dello Sport. Questa la riflessione: "Mi domando come si possa criticare - figuriamoci punire - chi si sente dare della scimmia, della merda. Chi è costretto a subire i buuu razzisti e, segnato un gol, reagisce platealmente pretendendo il silenzio da chi lo sta offendendo. Non si può, né si deve. Quante volte abbiamo detto e scritto che bisogna evitare che certi episodi si verifichino.