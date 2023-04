RocNation si fa sentire, una pagina di Gazzetta contro il razzismo: “Adesso basta”

Roc Nation fa sentire la sua voce al fianco di Lukaku. L’agenzia di management che gestisce il belga ha scelto di acquistare una pagina del nostro giornale (la numero 8) per esprimere tutta la vicinanza al suo calciatore, ma anche tutto il fastidio per il ripetersi di casi di razzismo. «Nessuno ha dovuto affrontare alcuna conseguenza per questo comportamento atroce, non è mai cambiato nulla in questi anni, le uniche persone ritenute responsabili sono i giocatori nel momento in cui reagiscono». E ancora: «Ora basta. L’Italia è meglio di così, siamo tutti migliori di questo. Lavoriamo insieme per tagliare fuori il razzismo e metterlo in panchina, per sempre».