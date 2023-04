Sky – Verso Salernitana-Inter, Lukaku sarà titolare. Skriniar e Calhanoglu? Il punto

Dopo il pareggio con coda polemica contro la Juventus in Coppa Italia, l'Inter ha lavorato ad Appiano Gentile per preparare al meglio la sfida di Salerno contro i granata nel venerdì prima di Pasqua a quattro giorni dai quarti di Champions col Benfica.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku va verso una maglia da titolare: il belga è subentrato a poco più di 20' dalla fine contro i bianconeri, segnando anche il rigore dell'1-1 a tempo scaduto. Inzaghi gli darà fiducia contro la Salernitana per una partita importantissima in chiave Champions, sia per la lotta per entrare tra le prime 4 ma anche per avvicinarsi al meglio alla sfida di Lisbona.

Sono due, invece, gli indisponibili sicuri per la trasferta di Salerno: come riporta Sky Sport, Skriniar e Calhanoglu salteranno sicuramente la partita di venerdì. Per entrambi verrà fatto il punto della situazione sabato mattina, dopo la partita contro la Salernitana. Per entrambi la convocazione per il Benfica non è scontata ed appare comunque complicata ma il dubbio sarà chiarito nella giornata di sabato.