Non solo il nome di Michele Di Gregorio per la porta del futuro dell'Inter: opzione verbale per un altro giocatore

Ieri Samir Handanovic era a Monza per osservare da vicino Michele Di Gregorio, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. È tra i nomi monitorati per la porta del futuro, ma non è l'unico secondo quanto evidenziato da calciomercato.com "L'Inter infatti non perde di vista il brasiliano Bento Matheus Krepski (classe 1999), sotto contratto con l'Athletico Paranaense fino a dicembre 2026. Per lui i dirigenti nerazzurri hanno già strappato una sorta di opzione verbale per circa 15 milioni di euro", si legge.