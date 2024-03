Federico Dimarco ha parlato anche a Sky Sport alla vigilia di Atletico Madrid-Inter di domani. Si riparte dall’1-0 maturato nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. “Il risultato dell'andata è minimo, c'è pochissimo vantaggio, non dobbiamo fare l'errore di pensare che basti l'1-0. Dobbiamo andare in campo con la solita mentalità, si riparte 0-0, per fare la nostra solita partita".