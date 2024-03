C’è Federico Dimarco in sala stampa a Madrid accanto a Simone Inzaghi verso Atletico-Inter di domani. Si riparte dall'1-0 per i nerazzurri del match di andata. Ecco tutte le parole dell’esterno nerazzurro, raccolte in tempo reale da FCIN1908.it: “Sappiamo la forza dell'Atletico Madrid, è una squadra forte. Conosciamo la sua storia, andremo in campo per fare la nostra partita come fatto all'andata".