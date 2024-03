Domani sera alle ore 21 l'Inter scenderà in campo a Madrid contro l'Atletico per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri ripartiranno dall'1-o dell'andata, firmato Marko Arnautovic. Proprio l'austriaco, decisivo a San Siro, sarà assente per infortunio, così come Carlos Augusto. Non ci saranno grandi stravolgimenti nella formazione che scenderà in campo domani sera, Inzaghi si prenderà tutto il tempo necessario per scegliere l'undici migliore per affrontare i colchoneros.