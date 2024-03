Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni, giornalista, ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi: "Non c'è solo un'organizzazione perfetta, ma c'è una squadra rivoluzionaria: io fatico a ricordare squadra che interpretano il 3-5-2 così. Il 3-5-2 dell'Inter è una rivoluzione calcistica: Conte la fa molto bene, fa i gol da quinto a quinto, ma qui li fanno da terzo a terzo. Bastoni è in costante pressione offensiva, i meccanismi sono perfetti, l'Inter non si scopre mai: è una macchina bella e rivoluzionaria. Anche quando gli olandesi si erano inventati il 3-3-1-3, non era così: a parte il centrale di difesa, attaccano tutti e la squadra non si scopre mai. E' anche più rivoluzionario dell'attuale sistema del City di Guardiola.