Dimarco problem solver di Inzaghi: nessuno come lui in fascia. In mezzo il signor intelligenza

"La Supercoppa, poi, è materiale buono per Mkhitaryan, il signor intelligenza. Supertesta per un torneo che collezione come i francobolli: ne ha vinte 7 in 5 Paesi diversi, cominciando dall’Armenia e finendo in Italia con l’Italia, passando per l’Ucraina, la Germania e l’Inghilterra. La sua continuità è frutto di un cervello che sa come gestire la sua enorme qualità: mescolando bene, viene fuori un Mkhitaryan, che un giorno forse sì, sarà anche un cocktail. Perché tanto tutto può e tutto sa fare, anche contenere: in questa Supercoppa è il re dei centrocampisti con più contrasti", aggiunge Gazzetta.