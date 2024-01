Ravezzani: “Guardie e ladri? Non è semplice gaffe. E’ pesante, caduta di stile di Allegri”

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo Juventus-Sassuolo: il tecnico bianconero ha paragonato la corsa Inter-Juve al gioco guardie e ladri. C'è chi però pensa che l'allenatore insinui qualcosa di più in merito alle recenti polemiche, come Fabio Ravezzani, che su Twitter scrive: "I ladri scappano e le guardie inseguono è pesante, troppo per passare come una semplice gaffe. Caduta di stile di Allegri. Il calcio italiano e la cultura sportiva non hanno bisogno di allusioni di questo tipo da parte dei protagonisti".