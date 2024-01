Da Calhanoglu a Mkhitaryan e Thuram: con gli affari a zero l’Inter ha un tesoro in casa

Zielinski e Taremi potrebbero essere i prossimi colpi a parametro zero dell'Inter per la prossima stagione. Più che una strategia, quelli dei colpi a zero è diventato un vero e proprio dogma in casa nerazzurra. Negli anni sono tanti i colpi arrivati a Milano grazie ad accordi con giocatori a fine contratto.

"Da tempo l’Inter è entrata mani e piedi in una nuova era, così diversa dalla grandeur del passato. È un mondo di mezzo in cui bisogna far di conto e lavorare di fantasia, in cui il parametro zero diventa regola e non più eccezione. Nessuno si stupisce che in Viale della Liberazione si stia già seminando (al risparmio) per il futuro: la doppia mossa Taremi-Zielinski segue una felice e consolidata politica aziendale. Del resto, nella rosa attuale ci sono già tre titolarissimi arrivati in sequenza a parametro zero. Calhanoglu nel 2021, Mkhitaryan nel 2022 e Thuram nel 2023. Un regalo low cost per ogni stagione di Inzaghi. Senza scordare che la scorsa estate è stato venduto allo United per 52 milioni di pura plusvalenza André Onana, arrivato solo 12 mesi prima sempre da svincolato. Insomma, con il modello Inter non solo si risparmia, ma a volte si fanno pure affaroni", spiega La Gazzetta dello Sport.