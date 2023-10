Intervenuto ai microfoni di RMC, Cristophe Dugarry, ex calciatore, si è scagliato così contro Joaquin Correa, attaccante ex Inter oggi all'Olympique Marsiglia: "Per ora questo ragazzo è stranamente assente. Mi spiace ma gioca a due all'ora, è un treno merci! Non riuscirà a dribblare nessuno a quel ritmo. Ma quando accelera?".