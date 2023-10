GdS – Nuova vita Handanovic, gli studi da allenatore e non solo: cosa fa per l’Inter

"Samir Handanovic anche oggi è in tribuna per la partita della Primavera dell'Inter che affronta il Benfica in Youth League. L'ex portiere svolgerà un ruolo per il club di via della Liberazione: frequenterà corsi per diventare allenatore, il suo obiettivo per il dopo carriera da calciatore, ma i dirigenti nerazzurri sfrutteranno le sue conoscenze calcistiche per fargli valutare portieri e per mandarlo a vedere delle partite dove ci sono possibili obiettivi di mercato.