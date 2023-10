ESCLUSIVA Ag Lautaro: “Inter ambiziosa, esattamente il posto per lui. Lavoriamo al rinnovo”

Avvio da record per Lautaro Martinez che dopo il poker che ha deciso la gara con la Salernitana è salito a 9 reti in 7 partite di campionato. alle quali si aggiunge anche il gol in Champions con la Real Sociedad. Il capitano dell'Inter è sempre più leader della formazione di Inzaghi e presto parlerà col club dell'adeguamento del contratto. Fcinter1908 ha intervistato in esclusiva l'agente del Toro, Alejandro Camano, che ha confermato l'ottimo momento e la volontà di continuare a vestire la maglia dell'Inter: