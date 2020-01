Gds – Eriksen ha sposato l’idea Inter a gennaio! Richiesta precisa ma c’è una smentita a…

Christian Eriksen è più vicino all’Inter. Il centrocampista danese è il grande sogno di mercato dei tifosi nerazzurri e l’Inter sta concretamente pensando di prendere il fuoriclasse del Tottenham già a gennail.

“Il giocatore ha sposato l’idea di trasferirsi all’Inter già a gennaio”, sentenzia oggi la Gazzetta dello Sport.

“I contatti con Martin Schoots, il suo agente, sono in piedi da tempo. La richiesta di ingaggio del centrocampista, in scadenza col Tottenham, è la seguente: 10 milioni netti a stagione. Anticipare significa confrontarsi anche il Tottenham, che chiede 20 milioni per il «disturbo». Ieri Schoots sarebbe stato avvistato a Milano, anche se in Viale della Liberazione non c’era nessuno, con Marotta a Roma per un evento in Rai e Ausilio ad Appiano con la squadra. A prescindere da ciò il dialogo tra le parti è continuo. E proficuo”.

Smentito lo scambio con Vecino

“L’ipotesi di uno scambio con Vecino (Mou ha perso per infortunio Sissoko) non trova conferme. Piuttosto molti indizi fanno credere che i vertici nerazzurri imboccheranno il vialone delle scelte solo a cavallo della prossima settimana”, scrive la Rosea.