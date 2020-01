Inter, Repubblica: “Eriksen, Mou chiede 20, Marotta rilancia così. Vidal? Lo scenario”

E’ a centrocampo, vista la grossa emergenza tra novembre e dicembre, che Antonio Conte si aspetta rinforzi. E l’Inter è pronta a darglieli, volendo regalare al tecnico almeno un nome top. E, secondo Repubblica, sono sempre gli stessi due i candidati per il nerazzurro: “Arturo Vidal è la prima scelta di Conte, che alla Juve lo ha reso il giocatore che è. Ma il Barcellona sembra non volersene privare. Vidal partirebbe volentieri, anche perché non ama l’allenatore Valverde. Eppure le cose si complicano: dopo la partita persa in Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid, il tecnico è in discussione.

Il Barça ha incontrato Xavi ieri in Qatar, la prospettiva di un cambio (subito o a giugno) può incidere sul futuro del cileno. Se Conte i giocatori li vuole esperti e pronti («Ibra è un grande, lo volevo al Chelsea», ha detto) Marotta pensa anche al futuro. E per il centrocampo segue da mesi Eriksen, trequartista evoluto che ai tifosi interisti ricorda Wesley Sneijder. Gli agenti del danese sono a Milano. Il suo contratto con il Tottenham scadrà a giugno. Per lasciarlo partire subito, il club di Mourinho chiede 20 milioni. L’Inter sarebbe pronta a spenderne 5“.