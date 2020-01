Vidal, l’Inter rischia di ‘maledire’ l’ex più amato. Schizzano le quotazioni di Eriksen

Arturo Vidal e Christian Eriksen sono i due nomi più caldi in casa Inter: Beppe Marotta vuole un top player da regalare ad Antonio Conte. E’ stato lo stesso AD interista a farlo capire con le parole di ieri. “Per alzare il livello di questa rosa bisogna veramente centrare obiettivi di mercato importanti e questo significa avere difficoltà per farlo”, ha sentenziato il dirigente nerazzurro.

Operazioni suggestive ma ovviamente complicate. E, nel caso di Vidal per esempio, le complicazioni rischiano di essere ancora maggiori dopo ieri sera. La clamorosa rimonta subita dal Barcellona in Supercoppa per mano dell’Atletico Madrid, che si è imposto per 3-2, ha reso ancora più traballante la panchina di Valverde.

In Catalogna si susseguono le voci sul possibile arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona. In quel caso, con il “nemico” di Vidal esonerato, il suo arrivo all’Inter sarebbe ancora più complicato. L’Inter, quindi, rischia di “maledire” la rimonta dell’ex più amato, il Cholo Simeone.

In quel caso, informa Sky Sport, schizzerebbero le azioni di Christian Eriksen. Marotta sta già trattando per l’arrivo del danese a giugno ma, in caso di permanenza di Vidal in Spagna, cercherebbe in ogni modo di anticipare i tempi. E infatti sta già parlando con il Tottenham per cercare un accordo.