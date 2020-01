Biasin: “Inter, ore calde per Eriksen: chiusura più che possibile! E spunta Mister X per…”

Nel corso di un suo articolo per Libero, Fabrizio Biasin, noto giornalista molto vicino all’ambiente Inter, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro, soffermandosi sugli affari Eriksen e Vidal.

“Ore calde in particolare per il danese del Tottenham Eriksen: l’agente del centrocampista è a Milano, la chiusura dell’affare è più che possibile, ma probabilmente per giugno (ora servirebbero 20 milioni cash). E allora? La pista Vidal pare complicata, facile che Marotta punti a un clamoroso «Mister X» (trucco da giornalista infame per evitare di scrivere «Non so una mazza»)”, ha concluso ironizzando.