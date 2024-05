"Un piccolo evento, dunque: nelle sue terre trasloca Barella con Asllani-Frattesi a completare il reparto, entrambi titolari per la seconda partita di fila. Dietro, una difesa del tutto innovativa con Carlos Augusto, pronto a far riposare Bastoni, De Vrij e Bisseck. Nella coppia di attacco ritorna Thuram ed è probabile che si riveda dall’inizio Arnautovic. Tradotto: possibile riposo per Lautaro, meno sorprendente di quella di Micki ma comunque rumoroso. Il Toro non segna in A da quasi due mesi e mezzo — 28 febbraio, Inter-Atalanta 4-0 –, e non riesce proprio a staccarsi da quota 23 centri. Cercherà ispirazione guardando dalla panchina e aspettando il momento in cui entrare", precisa il quotidiano.