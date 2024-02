"Una volta rientrata in campo, l’Inter ha alzato i quinti (che nel primo tempo stavano troppo bassi), ha costretto la Roma ad allungarsi e a sfilacciare le marcature sugli esterni: non a caso il gol del pari e quello del sorpasso sono arrivati praticamente in fotocopia, propiziati dal cross di Darmian (da destra) e da Mkhitaryan (da sinistra) entrambi per Thuram: sul primo, il francese ha impallinato Rui Patricio, sul secondo ha provveduto Angelino a farlo nel tentativo di anticipare il francese".