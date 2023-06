Guardiola: “Affronteremo la finale come ogni altra partita. Fallimento nello sport non esiste”

Sui suoi record: Da allenatore ho raggiunto dieci semifinali di Champions League, ho giocato tre finali, vincendone due, e ora sarò alla mia quarta finale. [La competizione mi ha] dato più di quanto avrei mai potuto immaginare. Se la mia vita finisse adesso, ne avrei vinto una da giocatore nel mio club, che amo tanto, oltre a vincerne due da allenatore. Il calcio ti dà e ti toglie. La vita è piena di ingiustizie, ma tutto ciò che è ingiusto per me è giusto per l'Atlético de Madrid, è giusto anche per il Real Madrid ed è giusto anche per il Barcellona. È così che funziona il mondo. Vogliamo sempre di più, e questo è sbagliato. Devi essere ambizioso ma non troppo avido. Questa competizione mi ha regalato momenti molto, molto tristi che mi hanno ferito, che rimarranno sempre nella mia mente, ma mi ha anche regalato momenti estremamente belli, che rimarranno sempre nella mia mente. Ecco cos'è la vita e il modo in cui funziona lo sport.

Su cosa significa vincere: Tanti club hanno distrutto progetti e idee perché non sono riusciti a vincere questa competizione, e tanti sono diventati grandi club perché sono riusciti a vincerla. Anche se non condivido questa opinione, capisco che tutto ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni, che è stato molto e molto buono, avrà senso per gli altri se vinceremo questa competizione. Se non lo vinciamo, allora le cose sembreranno "avere meno senso". È un po' ingiusto, ma dobbiamo accettarlo. Ecco com'è.

Dobbiamo anche accettare che se vogliamo fare un passo definitivo da grande club, dobbiamo vincere in Europa. Dobbiamo vincere la Champions [League]; è qualcosa che non puoi evitare. Ma la cosa più importante è esserci ancora e ancora e ancora. Due anni fa, noi c'eravamo. Due anni dopo, siamo di nuovo qui. Ci proveremo e la cosa più importante è essere di nuovo qui tra qualche anno. Questo è ciò che definisce un grande club quando, anno dopo anno, arrivi in ​​Champions League lottando nelle ultime fasi e vincendo il titolo.

Su cosa lo motiva: Il fallimento non esiste nello sport. Ammettere di aver fallito è come dire che il tuo avversario non vale nulla. Se dici che hai fallito, non potrebbe essere che i tuoi avversari abbiano giocato bene e abbiano fatto bene? Si tratta di provare. La vita nello sport è provarci. E si tratta di riprovare e rialzarsi di nuovo. Quando vinci, devi festeggiare adeguatamente e in privato, e quando perdi, puoi piangere un po' e tornare il giorno dopo. Questo è lo sport. Non fallisci. Quando ci provi, non fallisci.