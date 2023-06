Galassi (CdA City): “Guardiola importantissimo. Con l’Inter sarà 50 e 50”

Non puoi togliere al City Guardiola, la storia non si rifà e lui è fondamentale. Nello spogliatoio ha una gigantografia bianco e nera di Crujff che entra in campo con l'Ajax e lo definisce il maestro. Così come Crujff ha cambiato il calcio, così il City ha cambiato il calcio moderno. Pep ha ossessione per il dettaglio più che per la vittoria, per il bel gioco. La stessa capacità di concentrazione la richiede con chiunque giochiamo. Non perdona nulla e non molla un cm. La perfezione per quanto possibile nel calcio.