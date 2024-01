Inter, è entrato in scena l’asterisco: Juve davanti. Fiorentina crocevia: occhio a Barella

"Sabato prossimo i bianconeri ospiteranno l’Empoli allo Stadium ed è possibile, quindi, che il giorno dopo i nerazzurri scendano in campo a Firenze con quattro punti di distacco. Certo, c’è l’asterisco e la Fiorentina non vive il suo momento migliore. Ma forse per la prima volta nel campionato l’Inter potrebbe sentire l’obbligo del successo. A Firenze Inzaghi non potrà schierare lo squalificato Calhanoglu e in diffida c’è anche Barella. Un cartellino giallo stasera nella finale della Supercoppa lo escluderebbe dalla sfida con la Fiorentina".

"Il centrocampo nerazzurro è molto profondo, ma verrebbero a mancare due titolari imprescindibili e in ottime condizioni. Se invece Barella oggi non verrà ammonito, resterebbe in diffida rischiando di saltare la sfida scudetto. La partita di Firenze, insomma, per l’Inter potrebbe avere un valore notevole perché quel risultato avrà comunque dei riflessi sull’approccio alla grande partita di San Siro: una cosa è volerla vincere per ipotecare il titolo, altra cosa è doverla vincere per non restare dietro", aggiunge il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.