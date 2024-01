Barzagli: “Perché Inter si preoccupa di essere favorita? Contro la Juve…”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus , ha parlato della lotta scudetto dopo la vittoria dei bianconeri a Lecce che ha portato la squadra di Allegri a più uno dai nerazzurri in attesa del recupero della gara con l'Atalanta e dello scontro diretto del 4 febbraio.

«In termini di scudetto per me non deciderà lo scontro diretto ma se una delle due dovesse avere la meglio prepotentemente darebbe un bel colpo. Non credo firmerebbero per un pareggio. L'Inter dovrà assolutamente vincere, al contrario alla Juventus andrebbe bene anche un pareggio. Una squadra forte a questi livelli se è la più forte conta poco cosa succede anche se esci dalla Champions. L'impatto di Thuram non era scontato rispetto a Dzeko che era una garanzia», ha detto.