Sky – Samardzic, c’è ottimismo sullo sblocco della trattativa: lui è ben disposto a firmare

Samardzic non è ancora un capitolo chiuso. E anche questa sera a Skysport hanno parlato del giocatore, di una trattativa in standby perché non si è ancora sbloccata la situazione e non è ancora stata risolta la questione delle richieste al rialzo fatte dal suo entourage. Al centrocampista è stato chiesto di dare una risposta definitiva al club nerazzurro in pochi giorni: la società non ha cambiato la sua offerta. Sarà prendere o lasciare.