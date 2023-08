Non è ancora finita tra l'Inter e Lazar Samardzic. Tutt'altro secondo Fabrizio Romano, che riporta come stiano continuando i colloqui tra l'entourage del calciatore e il club nerazzurro per risolvere tutte le questioni. "Lo stesso calciatore è pronto a fare qualche passo in direzione dell'Inter perché vuole davvero i nerazzurri", scrive Romano: un dettaglio non di poco conto.