Bologna, Sartori: “Arnautovic non è sul mercato. Poi nella vita non si può mai dire mai”

Giovanni Sartori, nuovo responsabile dell'area tecnica del Bologna, in conferenza stampa ha parlato anche del futuro di Marko Arnautovic. L'attaccante è stato accostato a diversi club nelle ultime settimane: "Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlovic. Non è sul mercato, poi nella vita non si può mai dire mai. Si riparte da Arnautovic".