Inter, mossa in attacco: “Parte Sanchez? E’ sempre più probabile questo arrivo”

L'Inter non molla e proverà fino all'ultimo a fare qualcosa in attacco nel mercato di gennaio: il possibile scenario da Tuttosport

Gli occhi dei tifosi dell'Inter durante la gara di Monza di stasera saranno anche per Valentin Carboni, talento classe 2005 che si sta mettendo in mostra nelle ultime settimane. E che, secondo Tuttosport, potrebbe rientrare alla base già a gennaio: "Gli ottimi rapporti tra l’Inter e Galliani, nonché l’arrivo di Daniel Maldini (e quello più che probabile di Radonjic dal Torino), rendono sempre più probabile il possibile rientro alla base di Valentin Carboni con sei mesi d’anticipo rispetto al previsto nel caso in cui l’Inter riuscisse a liberarsi di Alexis Sanchez. In quest’ottica, la gara di stasera per l’argentino sarà un grande esame di maturità".