Sky – Inter, nessun rischio con Sommer: Audero titolare contro l’Empoli

Maglia da titolare in vista per Emil Audero in casa Inter: nessun rischio con Yann Sommer, ancora non al 100%

Maglia da titolare in vista per Emil Audero in casa Inter. Come confermato anche da Sky Sport, alla fine l’idea che prevale è quella di non rischiare Yann Sommer. Audero è atteso dal 1’ tra i pali per Inter-Empoli, il portiere svizzero avrà un’altra settimana a disposizione per tornare al 100% dopo la distorsione alla caviglia accusata in nazionale.