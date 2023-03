Inter, Bastoni tornato in gruppo: “Back with the boys”

Simone Inzaghi ritrova un pezzo importante della sua difesa a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Alessandro Bastoni è tornato in gruppo nella seduta odierna, come confermato via social dalle foto postate dall’Inter e dallo stesso difensore nerazzurro, che ora mette nel mirino il prossimo impegno di campionato. “Back with the guys”, ha scritto il difensore.