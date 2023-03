Paolillo: “Inter? Inzaghi ci ha messo del suo. Caso Juve? Incredibile che la Figc…”

Le parole dell'ex ad: "I giocatori quando devono scendere in campo in Europa hanno un rendimento perché magari devono mettersi in mostra"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, ha parlato così della stagione disputata sin qui dai nerazzurri: "Una squadra che perde 9 partite non è competitiva. Il tecnico c'ha messo del suo. I giocatori quando devono scendere in campo in Europa hanno un rendimento perché magari devono mettersi in mostra.

In campionato vedo un impegno diverso. Contro la Juve non correva nessuno. C'è una monotonia nel gioco. Caso Juve? Mi pare incredibile che la Federazione non si sia costituita parte civile nell'udienza preliminare, l'immagine del calcio italiano è stata danneggiata".