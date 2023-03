Inter, quattro ombre sulla testa di Inzaghi. Rinnovi? Altri in vista dopo De Vrij

L'Inter ad aprile si gioca tutto tra campionato e coppe. Tra pochi giorni inizia un vortice di nove impegni nei quali i nerazzurri sperano di raccogliere indicazioni positive su più fronti. Ne ha bisogno in particolar modo Simone Inzaghi per rinsaldare la sua panchina: "Inzaghi non può fallire la qualificazione Champions per le casse e l'ambizione del club, ma deve anche convivere con le ombre di Mourinho, Conte, De Zerbi e Thiago Motta. Sono tanti i nostalgici sui social che non vedrebbero l'ora di riabbracciarlo", sottolinea Sport Mediaset.