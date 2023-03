Inter-Bastoni, prosegue la trattativa per il rinnovo: la distanza tra domanda e offerta

Nessun nuovo caso Skriniar: è questo l'imperativo che l'Inter si è imposta dopo essere rimasta scottata dalla decisione del difensore slovacco di non rinnovare il contratto in scadenza e di lasciare Milano a parametro zero. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra è al lavoro per prolungare gli accordi con quei giocatori ritenuti utili alla causa anche in futuro: se per Calhanoglu e de Vrij la fumata bianca sembra ormai imminente, il prossimo elemento da blindare è Alessandro Bastoni.