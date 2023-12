Inter, avanti con le rotazioni: sei cambi col Bologna, ma c’è Lautaro. Centrocampo inedito

"La sintesi è una gara temuta, da Inzaghi, all’inizio di una scalata verso la decima Coppa Italia del palmares nerazzurro. Il tecnico però non modifica la direzione dei suoi pensieri. Se la rifinitura di stamattina non stravolgerà le idee – i giocatori non sono rimasti in ritiro, appuntamento oggi ad Appiano Gentile –, saranno sei i cambi di formazione rispetto alla vittoria sulla Lazio. E dunque: Audero in porta al posto di Sommer come già accaduto a Lisbona, Carlos Augusto in fascia, Asllani e Frattesi in mezzo al campo, Klaassen più di Sensi come mezzala", scrive La Gazzetta dello Sport.