CorSera – Champions, all’Inter forse poteva andare meglio. È anche vero che Inzaghi…

"L’Atletico è più strutturato per queste sfide rispetto alla Real Sociedad. Non c’è dubbio che servirà l’Inter dei titolari per passare il turno in quaranta giorni di fuoco, che si aprono con la sfida alla Juve (4 febbraio) e si chiudono con quella al Napoli, quattro giorni dopo il rientro da Madrid".