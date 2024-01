Sky – Inter al lavoro su Zieliński e Taremi a parametro zero. Obiettivo Gudmundsson

Gianluca Di Marzio a Skysport ha parlato del mercato nerazzurro e in particolare delle operazioni per la prossima estate

"Il mercato dell'Inter si concentra su giugno e sui parametri zero: Zieliński e resta forte la pista Taremi ma solo a costo zero quindi parliamo di operazioni per l'estate". Così Gianluca Di Marzio a Skysport ha parlato delle trattative nerazzurre. L'obiettivo dei dirigenti nerazzurri è quindi di trovare il modo di arrivare ad un accordo, già nelle prossime settimane, con i due giocatori per averli a fine contratto e quindi a partire dalla prossima stagione.