Pedullà – Taremi, priorità all’Inter: il Porto non molla, si lavora per l’estate

La dirigenza nerazzurra punta a chiudere una nuova operazione a parametro zero in vista della prossima stagione

Il grande obiettivo dell'Inter per l'attacco rimane Mehdi Taremi: l'attaccante iraniano è in scadenza di contratto con il Porto, e la dirigenza nerazzurra è al lavoro da tempo per portarlo a Milano. Non subito, nonostante il rendimento tutt'altro che positivo di Arnautovic e Sanchez, ma per la prossima stagione, quando il giocatore potrebbe approdare alla corte di Simone Inzaghi a parametro zero.