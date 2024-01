GdS – Taremi ha dato priorità all’Inter. I dettagli dei costi dell’operazione

Il calciatore arriverebbe a zero ma la rosea spiega che senza Decreto Crescita aumenterà la cifra in ballo

Mehdi Taremi , questa potrebbe essere la volta buona per lo sbarco in Italia, a giugno. La Gazzetta dello Sport conferma che il club nerazzurro è alla stretta per l'arrivo del calciatore a parametro zero. Il suo contratto col Porto scade a fine stagione e alla fine della scorsa settimana il suo entourage ha incontrato ancora una volta i dirigenti interisti.

"Durante il vertice non è comparsa nessuna nube: ormai ci sono tutti gli elementi per il lieto fine dalla prossima stagione. La novità è che la punta 31enne ha confermato che la priorità è Milano, sponda nerazzurra, e pazienza per le altre offerte, dalla Turchia all’Arabia, rifiutate finora con un “no, grazie”. Un presupposto per nulla scontato che mette in discesa tutto", si legge a proposito del giocatore su La Gazzetta dello Sport.