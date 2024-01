Pedullà: “Zefi in scadenza, lascia l’Inter: ecco dove andrà, operazione ai dettagli”

L'Inter a fine stagione dirà addio a Kevin Zefi. Il gioiellino classe 2005 andrà in fatti alla Roma, come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "La Roma ha preso il sostituto di Cherubini che andrà alla Juve. Si tratta di Kevin Zefi, attaccante esterno classe 2005 di piede destro, nazionale irlandese con 26 presenze e 9 gol tra tutte le rappresentative under. Un profilo interessante, un bel colpo del direttore Daniele Placido visto che il suo contratto era in scadenza a giugno. Zefi lascia l’Inter dopo 2 stagioni e mezza con un totale di 47 presenze, 25 gol e 11 assist tra l’Under 17 e l’Under 18. Operazione ormai ai dettagli, condotta e perfezionata dalla Sator Sport Services".