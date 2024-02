Per la grande sfida di questa sera tra Inter e Juventus sarà un San Siro sold out. Non ci saranno posti liberi al Meazza, l'atmosfera sarà protagonista. La Nord prepara una coreografia speciale per caricare la squadra di Inzaghi , tanti i personaggi famosi presenti allo stadio.

"Tra i 75.550 circa — le unità sono sempre variabili — che riempiranno in ogni spicchio lo stadio di San Siro, stasera ci saranno pure due vecchi compagni di squadra: Lilian Thuram e George Weah hanno condiviso lo spogliatoio del Monaco nel 1991-92, stagione maledetta. Thuram e Weah senior non saranno le uniche celebrità arrivate al Meazza per una partita-show trasmessa in tutto il mondo: oltre a cantanti, personaggi tv ed ex calciatori, pure diversi politici. Immancabile il presidente del Senato Ignazio La Russa, un habituée quando gioca la sua Inter in giro per l’Italia, ma stavolta sarà accompagnato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal primo ministro albanese (e grande tifoso bianconero) Adil Rama. I diritti del match sono stati acquistati da 62 broadcaster, che trasmetteranno in 180 Paesi: battuta anche l’ultima Supercoppa vinta a Riad e arrivata in 160 nazioni con 40 broadcaster coinvolti", scrive La Gazzetta dello Sport.