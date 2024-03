“Diffidare da Diego Simeone che, con l’Atletico Madrid a immagine e somiglianza dell’Inter, proverà a recuperare lo 0-1 del Meazza incendiando il Civitas Metropolitano come ai tempi del cholismo. La squadra ora gioca tutto un altro calcio ma Simeone in queste serate veste i panni dello showman. La battaglia psicologica è cominciata giorni fa con le veline su Griezmann, dato per irrecuperabile e invece tranquillo e beato nell’allenamento della vigilia, ed è proseguita ieri con una conferenza in cui è stata buttata pressione sull’Inter definendola «una delle migliori squadre d’Europa»”, scrive Libero.