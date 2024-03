Domani al Civitas Metropolitano l'Inter proverà a difendere l'1-0 dell'andata. Per l'Atletico Madrid, rappresenta la gara più importante della stagione. Mundo Deportivo presenta così la gara tra i Colchoneros e i nerazzurri: "Abbandonata la lotta per lo scudetto mesi fa, eliminato definitivamente nelle semifinali di Copa del Rey contro l'Athletic. Caduto in semifinale di Supercoppa di Spagna ... L'ultima pallottola per la squadra di Simeone è questa Champions League in cui la stagione si gioca in 90 minuti".

"La situazione dell'Atletico non è delle migliori. Gli uomini del Cholo dovranno giocare prima contro se stessi, superati tutti quei dubbi, e poi contro l'Inter. Quando qualche mese fa il sorteggio portò allo scontro tra italiani e spagnoli, la differenza non sembrava poi così grande tra le due squadre. Per due ragioni. La prima è che l'Atlético non era così male come adesso. La seconda, che l'Inter non era così forte come in questo momento. Sono due realtà radicalmente opposte. Un'Inter che arriva carica, per la quale va tutto bene contro un Atlético divorato dai propri problemi e dai propri fantasmi. Certo gli uomini di Simeone possono battere gli azzurri in una partita. C'è il fattore Metropolitano dove la squadra di Simeone ha raccolto 17 vittorie, un pareggio e una sconfitta in 19 partite. Ma resta da vedere se basterà a far crollare l'Inter".