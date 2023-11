Inter, debutta Qatar Airways. Accordo da 1,5 mln: dal 2024/25 sarà main sponsor. Le cifre

Non solo l'incasso dalla Champions per aver raggiunto gli ottavi di finale, con due turni d'anticipo. Il management dell'Inter ha siglato un accordo con un nuovo sponsor, entrerà già quest'anno dalla partita di domenica, ma dalla prossima stagione diventerà un accordo importante.

"Soldi portano soldi. Perché oltre al jackpot Champions, arrivano quelli di uno sponsor. Inter-Frosinone è l’occasione del debutto di una nuova partnership: Qatar Airways sarà la compagnia aerea ufficiale del club e si vedrà per la prima volta domenica a San Siro sui led a bordo campo. L’accordo prevede un introito di 1,5 milioni di euro per l’Inter, per questa stagione. Ma è la prospettiva a far notizia. Perché il marchio è destinato a diventare il nuovo main sponsor a partire dal 2024-25", scrive La Gazzetta dello Sport.