Repubblica – L’Inter vince in Champions League e si fa un regalo per il campionato

I nerazzurri battono il Salisburgo grazie a un calcio di rigore di Lautaro e si qualificano per gli ottavi di finale

L'Inter,grazie al successo ottenuto sul campo del Salisburgo, ha conquistato il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Un traguardo che, come sottolinea Repubblica, potrà avere effetti positivi anche in ottica campionato: "Contro il Benfica, a Lisbona, l'Inter potrà fare turnover. Questo significa potersi concentrare sulla sfida di campionato che precede, a Torino con la Juve, e quella che segue, a Napoli. Ecco il regalo che si è fatta l'Inter, dichiaratamente a caccia della seconda stella sulla maglia, vincendo a Salisburgo".