Post-Skriniar, l’Inter ha un pallino a Londra: “Scalvini? A Bergamo piacciono 2 nomi”

E' ufficialmente partita la caccia dell'Inter all'erede di Milan Skriniar, che il 30 giugno lascerà Milano a parametro zero in direzione Parigi. E, come scrive il Corriere dello Sport, il club nerazzurro sta vagliando tre nomi, di cui due giovani: "Il diciannovenne Scalvini costa il doppio di Pavard, ma con l’Atalanta si possono trovare formule più accessibili per i conti di via liberazione. E dalle parti di Bergamo peraltro, piacciono i talenti interisti Fabbian e Mulattieri. Chalobah, infine, è un pallino sin dalla scorsa estate. Il Chelsea a una valanga di giocatori e il giocatore potrebbe rientrare tra gli esuberi. L’Inter se lo augura".