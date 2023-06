Verso City-Inter, un solo grande dubbio: ecco perché meglio Lukaku di Dzeko dal 1′

Per Simone Inzaghi sarà in ogni caso un enigma non semplice da risolvere: è logico pensare che il tecnico piacentino non voglia cambiare l'assetto tattico - con Lukaku o con Dzeko, l'impostazione al match è ovviamente differente - di una squadra che ha ritrovato se stessa proprio con il bosniaco titolare e con Big Rom pronto ad incidere da subentrato ma forse la sfida al City è l'occasione giusta per pensarci. Lukaku, infatti, è al top della forma, ha un'intesa naturale con Lautaro ed ha fame e voglia di incidere in finale per conquistarsi la riconferma - argomento da affrontare subito dopo la finale di Istanbul - in nerazzurro dopo aver trascorso i primi sei mesi in infermeria. In più, la prestanza fisica dell'ex United ed Everton potrebbe imporre al City, che parte naturalmente e ampiamente con i favori del pronostico, un approccio meno aggressivo nei primi minuti, per non lasciar spazio alle ripartenze interiste che in stagione si sono dimostrate letali in più di un'occasione.