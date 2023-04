Inter, paradosso Inzaghi. “Sarà addio anche se vince la Champions: i motivi”

"Ad ogni modo, a fine stagione, sarà tempo di bilanci e di un’inevitabile resa dei conti. E a quel punto, anche con la certezza di partecipare alla prossima Champions o addirittura con il trofeo in tasca, si potrebbe comunque consumare il divorzio da Inzaghi, che alle spalle ha già l’ombra di De Zerbi. Del resto, in questi ultimi mesi, qualcosa si è incrinato. Sono venute meno sintonia e fiducia potrebbe essere meglio per tutti separarsi. Da una parte c’è il club, che osserva come certi difetti o errori continuino a ripetersi, senza che ci sia un cambio di rotta o che si individuino le soluzioni", spiega il quotidiano.