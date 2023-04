Sky – Inter chiara: quarto posto conta più di tutto. Senza CL addio Inzaghi e rinnovi

La cosa fondamentale è arrivare nella prossima Champions League ed è quello che la dirigenza dell'Interha ribadito alla squadra ieri dopo la sconfitta amarissima contro il Monza. Per le esigenze del club è più importante essere nella prossima CL che arrivare in semifinale di CL o in finale in questa stagione se poi non si vince la Coppa, ovviamente. Se la squadra nerazzurra non arriverà nel torneo più importante d'Europa nella prossima stagione cambieranno tutti i piani futuri. E ovviamente anche l'allenatore. Anche le trattative di rinnovo sono congelate e anche chi spera di essere riscattato difficilmente lo sarà senza Champions League. Per questo davanti alle motivazioni sportive ci sono quelle economiche, come ha spiegato a Skysport Matteo Barzaghi.