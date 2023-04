Bergomi: “Non spaventoso non arrivare tra le prime quattro. L’Inter non ha scelto…”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato delle difficoltà della squadra di Inzaghi tra impegni di Coppa e campionato

Beppe Bergomi ha parlato a Skysport della necessità dell'Inter di arrivare tra le prime quattro per giocare nella prossima Champions. L'ex capitano nerazzurro ha detto: «Anche arrivare in semifinale o finale di Champions sono soldi che entrano in cassa anche se si considerano gli incassi dello stadio. Per come penso io non è spaventoso non arrivare tra le prime quattro e ripartire. Parlavamo prima dei giovani, di ripartenza, di ringiovanire la rosa di una squadra, la gente lo capisce anche. Però come fai a togliere un sogno ai giocatori e all'allenatore che si impegnano anche per raggiungere il quarto posto».

«Credo che il Milan stia scegliendo tra Coppa e campionato, basta ricordare le partite prima del Salisburgo. L'Inter non sta scegliendo, l'Inter non ce la fa. La Serie A è più competitiva. La squadra nerazzurra non è tanto più forte di Milan, Lazio, Roma e Juve. Il campionato italiano pone problematiche che l'Inter fa fatica a risolvere. Se non segna subito si innervosisce, fa fatica ad allungarsi, prende il contropiede, nelle ultime partite in casa ha perso su calcio d'angolo. Con la Fiorentina aveva creato di più. Sicuramente è perché la squadra ha dei buoni giocatori ma fa difficoltà ad affrontare difese chiuse. L'Inter ha perso punti con Samp, Salernitana con l'Empoli con il caso Skriniar sotto i riflettori. Ora c'è la Juve e non è mai banale, sono tutte energie, con una squadra che ha una media d'età alta e non può far turn over esasperato», ha aggiunto l'ex calciatore.

«Cosa intendo per ricominciare? La società, se leggo le notizie, è sui parametri zero di 34-35 anni. Certo che è sempre meglio andare in Champions però si può programmare anche in una situazione diversa», ha aggiunto. «Quando la società è stata vicino all'allenatore nel momento della difficoltà, l'ha sostenuto sempre, non so, chiedo. Ho letto di tutto. Non me la prenderei con Inzaghi», ha detto.

(fonte: SS24)