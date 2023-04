EDICOLA / TS: Inzaghi salta se esce col Benfica. Ricorso per Lukaku

Dopo la sconfitta col Monza, l'undicesima in questa stagione, Simone Inzaghi rischia di non sedere più sulla panchina dell'Inter già in questo campionato. Anche TuttoSport in prima pagina scrive: "Il tecnico salta se esce col Benfica". L'obiettivo quarto posto in vista della prossima stagione sembra stia fumando ma resta essenziale per il futuro e i conti della società ma i nerazzurri sono ai quarti di Champions e dovranno qualificarsi alla fase successiva per salvare la panchina del tecnico, da quanto scrive il quotidiano torinese.